Стала известна зарплата Бойкова в «Авангарде»

Зарплата защитника Сергея Бойкова в омском «Авангарде» за первый год составит 15 млн рублей, за второй — 25 млн рублей. Об этом стало известно «Чемпионату».

Ранее московское «Динамо» и омский «Авангард» совершили обмен, по которому омичи получили права на защитника Сергея Бойкова. Бело-голубые получат денежную компенсацию.

В «Авангарде» Сергей Бойков будет выступать под 96-м игровым номером. Контракт с 27-летним хоккеистом заключён на два года.

Защитник играл в составе «Динамо» с 2019 года. За четыре сезона в команде бело-голубых он провёл 138 игр и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+9». Нынешним летом Бойков не принял квалификационное предложение «Динамо». Он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.