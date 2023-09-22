«Лада» заключила полноценный контракт с бывшим защитником «Трактора»

«Лада» подписала двустороннее соглашение с 31-летним защитником Артёмом Бородкиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что с хоккеистом заключён контракт до конца сезона. Неделю назад, 15 сентября, с Бородкиным подписывали пробное соглашение.

Защитник успел сыграть за «Ладу» три матча. Бородкин не набрал очков, но получил суммарно шесть минут штрафного времени.

Напомним, Артём является воспитанником челябинского «Трактора», в системе которого и провёл большую часть своей карьеры. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник выступал за подмосковный «Витязь» и сыграл в общей сложности 41 матч, набрав 10 (4+6) очков при показателе полезности «-1». Подготовку к сезону-2023/2024 игрок проходил в составе «Трактора».