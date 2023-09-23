О'Делл: если бы Менелл не получил паспорт России, мне пришлось бы сменить команду

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, как прошёл процесс переговоров с клубом по новому контракту.
«Всем занимался мой агент, вёл все переговоры. Сам я просто поехал домой — знал, что хочу остаться в «Динамо», и просто поехал домой наслаждаться летом, не торопился. Знал, что в любом случае найду работу в лиге, но, конечно, хотел вернуться в «Динамо».
Когда подписали Пакетта, ситуация немного усложнилась, потому что все три легионерские вакансии в клубе стали закрыты. Нужно было время, чтобы разобраться, как подписать и меня тоже. Потому что и я сам хотел вернуться, и клуб меня хотел, но места уже не было. А потом очень удачно Менелл стал гражданином России, и я смог получить место в команде. Если бы Бреннан не получил паспорт, мне бы пришлось сменить команду», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с О'Деллом можно будет прочитать сегодня, 23 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».
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