«Если бы был моложе...» О'Делл рассказал, почему не стал бы получать гражданство России

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл ответил на вопрос, стал бы в случае необходимости получать гражданство России.

«На данном этапе карьеры я бы не стал делать как он. Может, если бы был моложе и ситуация была бы другой… Но я уже состоявшийся игрок, не первый год в КХЛ, хорошо играю каждый год. Просто не думаю, что мне это нужно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Отметим, что ряд иностранных хоккеистов выступил с желанием получить российское гражданство. Одноклубник О'Делла американский защитник Бреннан Менелл стал первым игроком, который получил паспорт РФ. С таким же желанием выступил форвард СКА Брендан Лайпсик.

Полное интервью с О'Деллом можно прочитать на «Чемпионате»: