О'Делл: по хоккейному интеллекту Гусеву нет равных в КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о российском одноклубнике Никите Гусеве.
«Он очень, очень умный игрок. Хорош в игре с шайбой, а по хоккейному интеллекту ему, пожалуй, нет равных в лиге. Хорошо, когда у тебя в большинстве есть такой игрок. Но и в целом у нас отличная бригада — Седрик на пятачке, Уил на другой стороне — у него тоже очень хороший хоккейный интеллект, как и у Гусева. И Менелл на линии. Соперникам будет тяжело против такой убойной бригады.
Иногда даже нам сложно прочитать, когда Гусев отдаст пас. Кажется, передача не проходит, а он настолько хорош, что делает её. Надо просто быть готовым к ней», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
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