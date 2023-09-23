О'Делл рассказал, как в «Динамо» приняли сына Кудашова
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, как в команде отнеслись к сыну главного тренера Алексея Кудашова Артёму.
«Он очень хороший игрок, молодой. Конечно, молодёжь всегда немного нервничает, когда попадает в основу, но он хорошо вписался. Отлично катается, отличный бросок, и играет с большой охоткой. Хорошо, когда в команде есть молодые, так они быстрее развиваются, многому здесь учатся. В раздевалке не думаю, как бы что не ляпнуть. Но дела у нас идут прекрасно, так что ляпнуть можно только хорошее. Но нет, он часть нашей команды, поэтому такого отношения быть не может. Мы в любом случае очень позитивная команда», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
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