В «Каролине» ответили на вопрос, когда Андрей Свечников вернётся после тяжёлой травмы

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, как проходит восстановление российского нападающего Андрея Свечникова после тяжёлой травмы, и поделился мыслями о сроках возвращения форварда.
«Это больше зависит от него, нашего медицинского и тренерского персонала. Когда он почувствует себя на 100% и ему дадут зелёный свет, тогда он будет в игре. Но до тех пор мы будем оценивать его состояние день за днём. Очевидно, он уже тренируется, и это отличный знак», — приводит слова Бриндамора ESPN.
Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.
- 22 сентября 2023
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