Стоун — о защите титула «Вегасом»: многие говорят, что мы не сможем повторить успех

Капитан «Вегаса» Марк Стоун высказался о предстоящей «Голден Найтс» защите чемпионского титула и заявил, что возможная недооценка со стороны соперников мотивирует их. Напомним, в сезоне-2021/2022 «Голден Найтс» не вышли в плей-офф.

«Есть ирония в том, что люди списывали нас со счетов. Я надеюсь, что и в этом сезоне будет то же самое. Надеюсь, нас опять недооценят. И это должно нас мотивировать.

Мы хотим иметь тот же самый настрой. Многие говорят, что мы не сможем повторить успех. Мы должны использовать эти мнения как мотивацию, чтобы попытаться вернуться туда, где мы хотим быть», – цитирует капитана «Вегаса» Las Vegas Sun.