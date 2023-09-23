Скабелка — о Паскуале: как может не беспокоить, если мы с пяти матчей одно очко взяли?

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:4).
«Начало было не самое активное. И со стороны соперника, и с нашей. Достаточно долго команды входили в игру. Со второго периода пошёл более динамичный хоккей. Но удаления подвели. Не могу сказать, что мы их не заслужили. Но удаления были очень дешёвые, подвели просто команду. Одни и те же ребята выходили на меньшинство, выравняли, отстояли — но момент дисциплины нас подвёл. Но боевой, хороший матч.
Паскуале пока не в лучшей форме? Очевидно. Меня это, конечно, беспокоит. Как может не беспокоить, если мы с пяти матчей одно очко взяли? Я его не виню. Такие периоды у него были в каждой команде. Но были ситуации в турнирной таблице чуть попроще. Сентябрь не всегда у него получался.
Предпочитаю продолжать реализовывать большинство, но при этом наладить дисциплину. Достаточно мы пропускаем в неравных составах в меньшинстве. Сегодня нам удалось этот компонент подправить: пропустили гол в меньшинстве. Но он оказался решающим. Надо наладить дисциплину, более надёжную игру в обороне и при этом забивать в большинстве», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 23 сентября 2023
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