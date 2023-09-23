Скабелка о неудачном дебюте Червены: с колёс, с самолёта. Ночью прилетел, проблемы с визой

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (2:4) оценил дебют чешского нападающего Рудольфа Червены. Форвард в первой же встрече заработал крупный штраф.

«Отсутствие игровой практики у Червены и сегодняшнее удаление связаны? Конечно, связаны. Сыграл первый матч. Можно сказать, с колёс, с самолёта он. Ночью только прилетел. Были проблемы с визами. Понятно, это не тот игрок, который будет так не совсем умно идти в отбор шайбы. Это отсутствие практики. Не сыграл ни одной игры. Жаль, что так случилось в таком принципиальном матче. Они все принципиальные, но шесть матчей мы играем с «Сибирью», поэтому он более принципиальный», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.