Форвард «Сибири» — о первом голе: чуть-чуть не в форме был. Адаптация, в Канаде долго был

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев прокомментировал третью победу в сезоне в матчах с «Барысом» (4:2).
«Первый гол — лучший ответ на доверие? Мне кажется, да. Весь матч наше звено хорошо играло, взаимопонимание было, разговаривали на льду, поэтому было очень легко играть. Мне кажется, наше звено и вся команда хорошо играли.
Сколько тренировок провели с Прохоркиным и Беком? На самом деле, пока я не играл, меня иногда туда закидывали. А так у нас одна тренировка была вместе, и то вчера Прохоркина не было на тренировке. Мы с игры вышли, и так получилось. Перед матчем мы поговорили, что нужно разговаривать, помогать друг другу и легко будет играть.
Последние два матча — хоккей, в который хочет играть «Сибирь»? Мне кажется, да. Сейчас уже взаимопонимание есть друг с другом, и больше голов мы забиваем. Нужно к этому идти: забивать больше голов, играть в атакующий хоккей. Ну и в защите нужно подрабатывать.
Мой сложный вкат в сезон? Мне кажется, чуть-чуть не в форме был. Плюс адаптация, в Канаде долго был. Первая шайба помогла мне, дальше будем стремиться.
К чему было сложно адаптироваться? Скорость. Я пытался принимать быстрые решения, тут больше времени. Можно чуть-чуть подольше шайбу подержать, правильный пас отдать, правильное решение сделать.
Что дали несколько матчей на трибунах? Просто смотрел, в зал ходил, физику набирал. Понятное дело, смотрел за игроками, где я хочу играть.
«Барыс» не создал проблем в равных составах? Ну не знаю, у них много хороших игроков, которых я знаю с Канады. У них очень хорошая команда, большинство у них очень хорошее. Но особо ничего я не видел. Но моменты у них тоже были, как и у нас», — передаёт слова Гоголева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 23 сентября 2023
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:27
-
15:05
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:35
-
12:18
-
12:17
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:05