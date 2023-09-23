ХК ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение дома и одержал четвёртую победу в сезоне

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На третьей минуте Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева вывел московскую команду вперёд. На восьмой минуте Артур Каюмов после паса Максима Шалунова сравнял счёт. На 39-й минуте Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Даррен Диц.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 сентября в Ярославле сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Северсталь».