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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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ХК ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение дома и одержал четвёртую победу в сезоне

ХК ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение дома и одержал четвёртую победу в сезоне
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Слепышев) – 02:40 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 07:34 (5x5)     1:2 Соркин (Мамин, Диц) – 38:00 (5x5)    

На третьей минуте Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева вывел московскую команду вперёд. На восьмой минуте Артур Каюмов после паса Максима Шалунова сравнял счёт. На 39-й минуте Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Даррен Диц.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 сентября в Ярославле сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Северсталь».

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