ХК ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение дома и одержал четвёртую победу в сезоне
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Слепышев) – 02:40 (5x5) 1:1 Каюмов (Шалунов) – 07:34 (5x5) 1:2 Соркин (Мамин, Диц) – 38:00 (5x5)
На третьей минуте Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева вывел московскую команду вперёд. На восьмой минуте Артур Каюмов после паса Максима Шалунова сравнял счёт. На 39-й минуте Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Даррен Диц.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 25 сентября в Ярославле сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Северсталь».
Ранее ХК ЦСКА уступил ярославцам в Москве
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:54
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:27
-
15:05
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:40
Партнерский контент