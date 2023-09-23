«Нефтехимик» в игре с «Авангардом» одержал лишь вторую победу в сезоне, это был 9-й матч

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Этот успех стал для «Нефтехимика» лишь вторым в сезоне. Ранее нижнекамцы обыграли лишь «Автомобилист» со счётом 1:0 — это случилось почти две недели назад — 11 сентября. Всего в нынешнем сезоне «Нефтехимик» до встречи с «Авангардом» провели восемь матчей и потерпели семь поражений. Общий счёт по итогам этих поединков до омичей — 13:36.

Для «Авангарда» это поражение стало лишь третьим в сезоне и первым за пределами основного времени.