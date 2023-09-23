Павел Бучневич забил первый русский гол на нынешней предсезонке НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Интраст Банк-Арена» в Уичито (США) проходит второй предсезонный матч Национальной хоккейной лиги в преддверии кампании-2023/2024. В этой встрече играют «Сент-Луис Блюз» и «Аризона Койотс». К середине второго периода счёт 2:0 в пользу «блюзменов».
На предпоследней минуте первого игрового отрезка «Сент-Луис» вышел вперёд. Нападающий «блюзменов» Джордан Кайру перехватил шайбу в слоте перед воротами «Аризоны» и попытался переиграть голкипера «койотов» Мэтта Виллальту, но тот не позволил канадскому форварду забросить. Кайру ушёл за ворота и отдал резкую передачу на Павла Бучневича. Российский нападающий в касание перевёл шайбу в ворота — 1:0.
Этот гол стал первым для россиян на нынешней предсезонке НХЛ.
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