Гол Торопченко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»
Поделиться
В Уичито на стадионе «Интраст Банк-Арена» прошёл предсезонный матч НХЛ между «Аризоной» и «Сент-Луисом». Уверенную победу в матче одержали «Койотс» со счётом 5:1.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
24 сентября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Доан (Гики) – 11:02 (5x5) 2:0 Доан (Леонард, Кэмпфер) – 25:36 (5x5) 3:0 Гики – 39:57 (4x5) 3:1 Торопченко (Кессел, Дин) – 40:14 (5x4) 4:1 Доан (Леонард, Колячонок) – 50:57 (5x5) 5:1 Луц (Дуглас, Дрю) – 59:23 (5x5)
Единственный гол в составе «блюзменов» забил российский нападающий Алексей Торопченко на старте третьего периода.
Хет-триком в составе «Аризоны» отметился нападающий Джош Доан, который является сыном легенды «Койотс» Шейна Доана.
В воротах «Аризоны» матч провёл российский вратарь Иван Просветов, отразивший 20 бросков. Российский нападающий «Блюз» Никита Александров результативными баллами не отметился.
Отметим, что команды провели второй матч между собой в разных составах. В первой встрече победу одержали хоккеисты «Сент-Луиса» со счётом 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
05:01
-
04:50
-
04:42
-
03:57
-
03:48
-
02:57
-
02:47
-
01:44
-
01:24
-
01:22
-
01:00
- 23 сентября 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:31
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:31
-
22:18
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:16
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:50
Партнерский контент