Гол Торопченко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»

В Уичито на стадионе «Интраст Банк-Арена» прошёл предсезонный матч НХЛ между «Аризоной» и «Сент-Луисом». Уверенную победу в матче одержали «Койотс» со счётом 5:1.

Единственный гол в составе «блюзменов» забил российский нападающий Алексей Торопченко на старте третьего периода.

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Хет-триком в составе «Аризоны» отметился нападающий Джош Доан, который является сыном легенды «Койотс» Шейна Доана.

В воротах «Аризоны» матч провёл российский вратарь Иван Просветов, отразивший 20 бросков. Российский нападающий «Блюз» Никита Александров результативными баллами не отметился.

Отметим, что команды провели второй матч между собой в разных составах. В первой встрече победу одержали хоккеисты «Сент-Луиса» со счётом 3:2.