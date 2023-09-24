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Гол Торопченко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»

Гол Торопченко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Аризоной»
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В Уичито на стадионе «Интраст Банк-Арена» прошёл предсезонный матч НХЛ между «Аризоной» и «Сент-Луисом». Уверенную победу в матче одержали «Койотс» со счётом 5:1.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
24 сентября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Доан (Гики) – 11:02 (5x5)     2:0 Доан (Леонард, Кэмпфер) – 25:36 (5x5)     3:0 Гики – 39:57 (4x5)     3:1 Торопченко (Кессел, Дин) – 40:14 (5x4)     4:1 Доан (Леонард, Колячонок) – 50:57 (5x5)     5:1 Луц (Дуглас, Дрю) – 59:23 (5x5)    

Единственный гол в составе «блюзменов» забил российский нападающий Алексей Торопченко на старте третьего периода.

ВИДЕО

Хет-триком в составе «Аризоны» отметился нападающий Джош Доан, который является сыном легенды «Койотс» Шейна Доана.

В воротах «Аризоны» матч провёл российский вратарь Иван Просветов, отразивший 20 бросков. Российский нападающий «Блюз» Никита Александров результативными баллами не отметился.

Отметим, что команды провели второй матч между собой в разных составах. В первой встрече победу одержали хоккеисты «Сент-Луиса» со счётом 3:2.

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