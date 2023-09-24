Нападающий «Металлурга» назвал переломный момент в проигранном матче с «Северсталью»
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Нападающий «Металлурга» Максим Карпов назвал ключевой момент в поражении от «Северстали» (4:5 Б). Магнитогорский клуб по ходу первого периода вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику сравнять счёт и выйти вперёд. Карпов отметился дублем.
«Какие эмоции от дубля? Хотелось забить, помочь команде, но никак не получалось. Мы должны выигрывать – это самое важное. Должны побеждать, а не я забивать.
Повели 3:0 в первом периоде, но позволили сопернику вернуться во втором? Надо не пропускать при игре в меньшинстве сразу после вбрасывания. Это очень глупо, я считаю, когда после вбрасывания шайба к нам отскочила, борьба, и в итоге такой быстрый гол, который стал переломным в игре», – цитирует Карпова Metaratings.ru.
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