Малкин — о переходе Карлссона в «Питтсбург»: он даст нам шанс на победу в каждой игре

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил подписание клубом в межсезонье звёздного защитника Эрика Карлссона.

«Его подписание очень поможет моей игре. Не только мне, каждому игроку нашей команды. Он, пожалуй, самый быстрый защитник в лиге. Ему нравится играть с шайбой, он играет очень много. Он даст нам шанс на победу в каждой игре.

Нам нужно помогать друг другу, а не просто отдать ему шайбу и сказать: «Набери ещё 100 очков». Нам нужно помогать друг другу и усердно играть в зоне обороны. Мы не хотим быть в минусе в каждой игре и забивать пять голов. Будем играть умно в каждой зоне и помогать друг другу», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.