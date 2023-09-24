The Athletic ждёт от белорусского форварда «Вашингтона» Протаса прорыва в новом сезоне НХЛ

Журналист The Athletic Шон Джентилле назвал белорусского форварда «Вашингтона» Алексея Протаса игроком, которые может совершить качественный прорыв в своей игре в новом сезоне НХЛ.
«Тяжёлые времена в «Вашингтоне». Подавляющая часть игроков команды представляет собой либо известных хоккеистов с низким потенциалом роста, либо некоторую комбинацию того и другого. Протас — 22-летний игрок ростом 198 сантиметров, который периодически играл в команде в последних двух сезонах и будет иметь шанс остаться в составе команды НХЛ. По словам эксперта по перспективным игрокам The Athletic Кори Пронмана, его катание является серьёзной проблемой, но вполне возможно, что он забьёт 10 голов или около того», — цитирует журналиста The Athletic.
В прошлом сезоне НХЛ Протас провёл за «Вашингтон» 58 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.
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