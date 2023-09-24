Нападающий «Чикаго» Тейлор Холл ответил на вопрос о том, какой совет он бы дал Бедарду

Нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл считает, что первому номеру драфта НХЛ-2023 Коннору Бедарду нужно иногда отвлекаться от хоккея. Ожидается, что нападающие начнут сезон в первом звене «Чикаго».
«Для него важно уметь отвлекаться от хоккея после ухода с катка. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечёт его. Сезон длинный, нельзя думать только о хоккее. Особенно на более позднем этапе карьеры.
То, что происходит на льду, нужно оставлять там, чтобы потом возвращаться к игре со свежей головой. Вот чему я научился за годы карьеры», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.
Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил хет-трик за «Чикаго Блэкхоукс» на турнире новичков Tom Kurvers Prospect Showcase. «Чикаго Блэкхоукс» встречался с «Сент-Луис Блюз» и одержал победу с крупным счётом 5:0.
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