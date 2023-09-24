«Питтсбург» планирует выпускать Карлссона и Летанга в одной бригаде большинства

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, что планирует выпускать защитников Эрика Карлссона и Криса Летанга в одной бригаде большинства.

«Игра в большинстве очень важна для Эрика и Криса. Мы начнём с того, что они оба будут играть в первой бригаде большинства. Посмотрим, как пойдёт. У нас есть много вариантов», — приводит слова Салливана журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.