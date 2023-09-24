Главный тренер «Салавата» сообщил о сроках восстановления Панина, Науменкова и Самонова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в «зелёном дерби» от «Ак Барса» (2:4) рассказал о сроках восстановления голкипера Александра Самонова и защитников Михаила Науменкова и Григория Панина.

«Персональной установки закрыть звено Шипачёва и Яшкина не было. Панин и Науменков выбыли на несколько недель, Александр Самонов приболел, поэтому не взяли его в поездку. Когда ждём Самонова? Смотрим ото дня ко дню.

Два гола в начале третьего периода вернули нас в игру. Тогда появилась и страсть, и спортивная злость. Молодые игроки ошибаются, но если их наказывать и бить по рукам, то они совсем уверенность потеряют. В нашей ситуации, с нашими травмами у нас каждый игрок на счету», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.