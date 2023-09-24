«Иногда надо быть дураком и просто выбросить шайбу». Квартальнов — об игре «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча с «Торпедо» (3:4).
«Остаются проблемы при игре в меньшинстве. Пропустили дважды в неравных составах. Но дальше вернулись в игру [со счёта 0:3]. К сожалению, сразу же после нашего третьего гола пропустили. Обычно такие матчи [после камбэка] выигрываются. Но всё перевернулось.
Может, есть и моя ошибка. Мы играли в три звена. Но при счёте 2:3 четвёртое звено вышло и неплохо сыграло. Предупреждали их. Но сразу после вбрасывания пошла атака, она и решила исход матча – со счёта 3:4 мы не отыгрались.
Почему штрафы хватают легионеры, которые должны быть лидерами команды? Вы правы на сто процентов. Но сегодня чуть-чуть другая ситуация. У нас было много игры в большинстве. Если при игре 5х3 игрок [соперника] выходит один на один с вратарём… Эти вещи мы можем контролировать? Если при игре 5х4 ещё два таких выхода… Эти вещи мы можем контролировать? Мы не можем делать такие подарки сопернику. Надо самим забивать. А у нас всего один гол в большинстве. Это очень мало.
Как оценить игру Егора Вельмакина? Было пять выходов один на один с вратарём. Пропустил лишь однажды. Считаю, что Егор хорошо действовал, держал нас в игре. А команда допускала глупые ошибки. Вратарь подтащил. Когда мальчишка только начинает, ему надо помочь. Нам он помог. Мы ему не помогли. В этом и разница.
Будут ли меры по отношению к легионерам, которые должны быть лидерами? Какие меры? Я всегда говорю: игровое время — самое ценное для хоккеиста. Его надо ценить. И играть. А не так относиться к большинству… Надо больше ответственности иметь перед командой, руководством, страной. Здесь есть вопросы.
Мы очень хотим забивать первыми. Но в последних играх пропускаем первыми. Некоторые ребята, к сожалению, после пропущенной шайбы плывут. Надо уметь забывать ошибки и играть дальше. Следующая смена должна быть ещё сильнее. Если надо – сыграть очень просто. Иногда надо быть дураком и просто выбросить шайбу, чтобы не стать дураком в конечном итоге. И, конечно, хоккей – это игра в один. Стыковая борьба важна. Можно любую тактику ставить. Но нужен характер», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».
- 24 сентября 2023
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:01
-
18:31
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:29
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:05
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
11:55