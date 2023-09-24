Ежов — об игре с «Ак Барсом»: Тимкин хотел подраться, «Салават» играл с эмоциями

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в «зелёном дерби».

«Не опустили руки, дали себе шанс, было несколько моментов сравнять. Где-то не повезло. Обидное поражение, но надо двигаться вперёд.

Насколько эмоциональны были сегодня? Спокойно держал концентрацию, пытался не тратить лишние эмоции, но не помогло.

Для эмоций нужно было устроить драку? Тимкин хотел подраться, мы играли с эмоциями, просто не получилось поставить нужный темп с самого начала. Сложный матч, но руки не опускаем, продолжаем дальше работать.

Тяжело было без травмированных и заболевших? Хоккей такая игра, травмы всегда будут, так что появляется шанс для молодёжи. Они хорошо работали, бегали, бились. Мы одна команда, так что если кто-то падает, получает травму, то у нас есть бойцы, которые могут занять их место», — цитирует Ежова сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.