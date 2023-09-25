«Мало кому в КХЛ удаётся оперативная селекция». Карандин о работе Курьянова в «Авангарде»

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил работу генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова.

«У «Авангарда» внимательно слежу за работой молодого менеджера Антона Курьянова, он — популярная фигура в нашем регионе. Мне понравилось, как этот менеджер-новичок летом в условиях цейтнота закрыл в своей команде вакансии, нашёл в частности приличного легионера Спунера.

Вот и сейчас после дерби Курьянов, видимо, увидел проблему в обороне — и сразу выменял в московском «Динамо» защитника Волкова (Сергея Бойкова. — Прим. «Чемпионата»). Мало кому в КХЛ удаётся такая оперативная селекция», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Антон Курьянов прокомментировал обмен защитника Сергея Бойкова из московского «Динамо».