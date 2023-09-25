«Мало кому в КХЛ удаётся оперативная селекция». Карандин о работе Курьянова в «Авангарде»

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил работу генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова.
«У «Авангарда» внимательно слежу за работой молодого менеджера Антона Курьянова, он — популярная фигура в нашем регионе. Мне понравилось, как этот менеджер-новичок летом в условиях цейтнота закрыл в своей команде вакансии, нашёл в частности приличного легионера Спунера.
Вот и сейчас после дерби Курьянов, видимо, увидел проблему в обороне — и сразу выменял в московском «Динамо» защитника Волкова (Сергея Бойкова. — Прим. «Чемпионата»). Мало кому в КХЛ удаётся такая оперативная селекция», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Антон Курьянов прокомментировал обмен защитника Сергея Бойкова из московского «Динамо».
- 25 сентября 2023
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:30
-
20:21
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:36
-
19:28
-
19:15