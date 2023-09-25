В Федерации хоккея Финляндии рассказали, когда Россия должна быть допущена до соревнований

Президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела заявил, что сборные России и Беларуси могут быть допущены к международным соревнованиям только после окончания конфликта на Украине.

«Линия международного хоккея была ясна и остаётся такой. Для того чтобы Россия и Беларусь вернулись, спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) должна быть окончена», — приводит слова Нуммелы Ilta-Sanomat.

Напомним, в марте 2023 года совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.