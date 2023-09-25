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Порядин: два года назад одной ногой был в «Ак Барсе», но трансфер сорвался

Порядин: два года назад одной ногой был в «Ак Барсе», но трансфер сорвался
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал, что два года назад мог перейти из «Нефтехимика» в казанский «Ак Барс».

«Можно сказать, почти одной ногой уже был в казанском клубе. «Ак Барс» сделал тогда мне предложение, и я его принял. Но по регламенту у «Нефтехимика» было семь дней, чтобы подтвердить условия казанцев, и нижнекамцы решили тогда не отпускать меня и их повторили. Трансфер сорвался, и я остался в этом клубе.

Не жалею об этом, что вот так сложилась спортивная судьба? Нет, конечно. Я подхожу к этому вопросу так: всё, что ни делается, — всё к лучшему. Я благодарен Нижнекамску за время, которое провёл в этой команде. Прошёл в «Нефтехимике» разные моменты и состоялся именно в нём как игрок и личность. Я приехал в эту команду в 19 лет и постепенно шёл в ней по лестнице в своём развитии — от попадания в основной состав до выхода на лидерские позиции. Я рад, что так всё сложилось в моей карьере», — сказал Порядин в интервью «МК-Спорт».

Ранее Порядин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ), в котором он стал автором победного гола в овертайме.

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