Форвард «Трактора» Кравцов рассказал о своём восстановлении

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о своём восстановлении от травмы.

«Всем привет. Всё идёт по плану, восстанавливаюсь, болею за команду, вместе тренируюсь. Уже работаю в тренажёрном зале, занимаюсь с разными специалистами, с реабилитологом, с тренерами по физподготовке. Давайте вместе поддержим нашу команду, все вместе болеем и переживаем. Вперёд, «Трактор»!» — цитирует Кравцова пресс-служба челябинского клуба.

Форвард получил повреждение в матче с «Ладой» (1:3), попав под силовой приём защитника тольяттинского клуба Максима Березина. Кравцов провёл на площадке за 1 минуту и 21 секунду две смены. За это время 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой.

В стартовавшем сезоне КХЛ Кравцов провёл пять неполных матчей, в которых отметился пятью набранными очками — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.