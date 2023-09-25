Форвард «Трактора» Кравцов рассказал о своём восстановлении

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о своём восстановлении от травмы.
«Всем привет. Всё идёт по плану, восстанавливаюсь, болею за команду, вместе тренируюсь. Уже работаю в тренажёрном зале, занимаюсь с разными специалистами, с реабилитологом, с тренерами по физподготовке. Давайте вместе поддержим нашу команду, все вместе болеем и переживаем. Вперёд, «Трактор»!» — цитирует Кравцова пресс-служба челябинского клуба.
Форвард получил повреждение в матче с «Ладой» (1:3), попав под силовой приём защитника тольяттинского клуба Максима Березина. Кравцов провёл на площадке за 1 минуту и 21 секунду две смены. За это время 23-летний форвард отметился заброшенной шайбой.
В стартовавшем сезоне КХЛ Кравцов провёл пять неполных матчей, в которых отметился пятью набранными очками — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
- 25 сентября 2023
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