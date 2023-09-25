Сергачёв: восьмилетний контракт с «Тампой» заставил больше поверить в себя

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что благодарен клубу за восьмилетний контракт, который он заключил в июле 2022 года на восемь лет и $ 68 млн.

«Я хочу достичь вершины. Хочу быть лучшим: сначала в нашей команде, а потом в лиге.

Я это [предложение контракта] очень ценю. Когда мне дали восьмилетний контракт, не хочу сказать, что я этого не ожидал, но я просто почувствовал, что они мне доверяют и верят в меня, и это изменило мой взгляд на многие вещи. Это заставило меня больше поверить в себя.

Теперь я лучше понимаю ситуацию. В этом сезоне на мне лежит большая ответственность. Каждый год, каждое лето, на каждом тренировочном сборе, который я посещаю, я сосредоточен на этой ответственности и хочу дать команде всё, что у меня есть», — цитирует Сергачёва EPSN.