Сергачёв: восьмилетний контракт с «Тампой» заставил больше поверить в себя

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что благодарен клубу за восьмилетний контракт, который он заключил в июле 2022 года на восемь лет и $ 68 млн.
«Я хочу достичь вершины. Хочу быть лучшим: сначала в нашей команде, а потом в лиге.
Я это [предложение контракта] очень ценю. Когда мне дали восьмилетний контракт, не хочу сказать, что я этого не ожидал, но я просто почувствовал, что они мне доверяют и верят в меня, и это изменило мой взгляд на многие вещи. Это заставило меня больше поверить в себя.
Теперь я лучше понимаю ситуацию. В этом сезоне на мне лежит большая ответственность. Каждый год, каждое лето, на каждом тренировочном сборе, который я посещаю, я сосредоточен на этой ответственности и хочу дать команде всё, что у меня есть», — цитирует Сергачёва EPSN.
- 25 сентября 2023
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