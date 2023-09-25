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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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«Локомотив» — «Металлург» 4:1, матч регулярного чемпионата КХЛ, 25 сентября

Один из лидеров КХЛ «Металлург» проиграл во втором матче подряд, уступив «Локомотиву»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Рафиков (Алексеев, Лихачёв) – 38:42 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат) – 49:56 (5x5)     3:0 Красковский (Рафиков) – 52:01 (5x5)     3:1 Грасс (Коробкин, Дронов) – 54:19 (5x5)     4:1 Красковский – 59:59 (en)    

Первый период прошёл без голов. На предпоследней минуте второго игрового отрезка Рушан Рафиков, реализовав большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 50-й минуте Максим Берёзкин с передачи Мартина Герната удвоил преимущество «Локомотива». На 53-й минуте Павел Красковский после паса Рушана Рафикова забил третий гол. На 55-й минуте Михаил Грасс с передачи Егора Коробкина отыграл одну шайбу. На последней секунде матча Павел Красковский оформил дубль.

Таким образом, по потерянным очкам на первое место в КХЛ вышло «Торпедо». Уже завтра, 26 сентября, нижегородцы могут единолично возглавить турнирную таблицу лиги.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 27 сентября.

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