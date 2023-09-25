Один из лидеров КХЛ «Металлург» проиграл во втором матче подряд, уступив «Локомотиву»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Первый период прошёл без голов. На предпоследней минуте второго игрового отрезка Рушан Рафиков, реализовав большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 50-й минуте Максим Берёзкин с передачи Мартина Герната удвоил преимущество «Локомотива». На 53-й минуте Павел Красковский после паса Рушана Рафикова забил третий гол. На 55-й минуте Михаил Грасс с передачи Егора Коробкина отыграл одну шайбу. На последней секунде матча Павел Красковский оформил дубль.
Таким образом, по потерянным очкам на первое место в КХЛ вышло «Торпедо». Уже завтра, 26 сентября, нижегородцы могут единолично возглавить турнирную таблицу лиги.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 27 сентября.
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