Овечкин вошёл в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох, по версии хоккеистов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох во время матчей, по версии хоккеистов НХЛ. Опрос провёл The Athletic.

Капитан «столичных» разделил пятое-седьмое места с Миланом Лучичем и Ником Делорье. За каждого из хоккеистов проголосовали по два игрока. Первым стал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон (13 голосов), вторую позицию занял Райан Ривз (семь голосов). На третьей строчке расположился Джейкоб Труба (шесть). Четвёрку замкнул Радко Гудас (пять).

Отметим, что ещё четверо хоккеистов набрали по одному голосу. Это Джош Андерсон, Уильям Каррье, Маркус Фолиньо, а также Брэди Ткачук.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).