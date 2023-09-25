Защитник «Коламбуса»: когда Овечкин злится, не стоит находиться на его пути

Защитник «Коламбус Блюз Джекетс» Адам Боквист поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Нападающий «столичных» попал в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох во время матчей, по версии хоккеистов НХЛ.
«Он быстрый и тяжеловесный. Когда он злится, не стоит находиться на его пути», — приводит слова Боквиста The Athletic.
Овечкин разделил пятое-седьмое места в этом рейтинге. За него, а также за Милана Лучича и Ника Делорье голоса отдали по двое хоккеистов НХЛ.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).
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