«К чёрту последствия». Sportsnet — о скандальном интервью Никиты Задорова

Журналист Sportsnet Рон Фрэнсис прокомментировал резонансное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Ярко одетый, никогда не стеснявшийся делиться своими мыслями, муж и отец двух дочерей, он сказал, что понимает, почему многие россияне отказываются высказываться, но до сих пор уверен, что поступает правильно.

К чёрту последствия», — приводит слова Фрэнсиса Sportsnet.

Напомним, российский хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».