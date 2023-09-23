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«К чёрту последствия». Sportsnet — о скандальном интервью Никиты Задорова

«К чёрту последствия». Sportsnet — о скандальном интервью Никиты Задорова
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Журналист Sportsnet Рон Фрэнсис прокомментировал резонансное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Ярко одетый, никогда не стеснявшийся делиться своими мыслями, муж и отец двух дочерей, он сказал, что понимает, почему многие россияне отказываются высказываться, но до сих пор уверен, что поступает правильно.

К чёрту последствия», — приводит слова Фрэнсиса Sportsnet.

Напомним, российский хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

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