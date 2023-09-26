«Не оставайтесь в стороне». «Адмирал» собрал гуманитарную помощь для жителей Приморья

«Адмирал» и «Тайфун» всем составом собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья. Ранее в регионе были сильные дожди, из-за которых пострадало большое количество людей. Хоккеисты собрали средства на покупку предметов первой необходимости.
«Хоккейный клуб «Адмирал» всегда стремится помогать своему городу и своему региону. Совсем недавно Приморье подверглось напасти природы. Из-за сильных дождей сотни людей остались без крова.
Весь состав «Адмирала» и «Тайфуна», тренеры детской школы, администрация клуба и каждый сотрудник «Фетисов Арены» собрали средства, которые пошли на покупку предметов первой необходимости.
Накануне хоккеисты «Адмирала» Иван Емец, Максим Колмыков и Марк Янчевский передали их в «Приморский центр социального обслуживания населения».
Беда может прийти в каждый дом. Не оставайтесь в стороне», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Адмирала».
Напомним, в нынешнем сезоне дальневосточный клуб провёл девять матчей, в которых набрал шесть очков. «Адмирал» занимает 11-е из 12 мест в Восточной конференции.
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