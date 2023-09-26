Евгений Кузнецов рассказал, почему решил праздновать голы стилем «птичка»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свой стиль празднования голов. Российский форвард исполняет «птичку» — становится на одну ногу и машет руками, как птица. Кузнецов рассказал, что подсмотрел это празднование в футбольной игре FIFA. Кроме того, нападающий «Вашингтона» сообщил, что «птичку» до него исполнял Александр Радулов.

«Своё празднование гола подсмотрел в игре FIFA? Да, это же шутка была. Раз-раз-раз — из приставки на самом деле. Один раз как-то ради прикола сделал, и потом там: «Давай ещё, давай ещё». И всё, прилипло.

А когда Радулов это сделал? Радул вообще первый это делал. Он в Уфе это делал, просто никто не заметил. Есть видео, когда он в Уфе гол забил и поехал. Он тоже в FIFA рубится? Он сумасшедший же по приставке. У меня «птичка» от плеча или от кисти идёт? Там надо прочувствовать этот момент (смеётся)», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».