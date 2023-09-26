Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч в сборной России уже отыграл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о будущем в сборной России. В 2019 году форварда дисквалифицировали на четыре года за допинг. В 2023 году срок бана истёк, однако Кузнецов не может сыграть за национальную команду. В феврале 2022-го сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.
«В России, когда прошла дисквалификация, кто-то связывался со мной из сборной, из федерации? Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжёлый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали. А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.
Все молчат, да? Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже всё равно отыграл. Кубок мира возможен? Конечно, посмотрим. Если будет Кубок мира, конечно, и позовут — то понятно. Но есть ещё подпольные игры же у нас всегда, нельзя забывать», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».
- 26 сентября 2023
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:50
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:37
-
03:30
- 25 сентября 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:48