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Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч в сборной России уже отыграл

Евгений Кузнецов: думаю, что я свой последний матч в сборной России уже отыграл
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о будущем в сборной России. В 2019 году форварда дисквалифицировали на четыре года за допинг. В 2023 году срок бана истёк, однако Кузнецов не может сыграть за национальную команду. В феврале 2022-го сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«В России, когда прошла дисквалификация, кто-то связывался со мной из сборной, из федерации? Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжёлый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали. А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.

Все молчат, да? Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже всё равно отыграл. Кубок мира возможен? Конечно, посмотрим. Если будет Кубок мира, конечно, и позовут — то понятно. Но есть ещё подпольные игры же у нас всегда, нельзя забывать», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».

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