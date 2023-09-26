Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк Рекки вошёл в тренерский штаб «Коламбуса»

Марк Рекки стал помощником главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Паскаля Венсана, сообщает пресс-служба клуба.

На счету Рекки 10-летний опыт работы в командах «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Девилз». В последних двух Марк работал помощником тренера.

«Марк Рекки был членом Национальной хоккейной лиги более трёх десятилетий, он привнесёт нашему персоналу невероятный опыт. Он игрок Зала славы, выигравший три Кубка Стэнли, что в сочетании с тренерским опытом делает его отличной помощью для наших игроков. Мы очень рады видеть его в «Коламбусе», — заявил главный тренер команды Венсан.

Рекки становился обладателем Кубка Стэнли с тремя разными командами («Питтсбург» в 1991 году, «Каролина» в 2006 году, «Бостон» в 2011 году). В 2017 году Марк был введён в Зал хоккейной славы.