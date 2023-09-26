Главный тренер «Витязя» Завьялов высказался о восьмом поражении клуба подряд

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4), ставшее для его клуба восьмым подряд.

«Неоднозначное мнение об игре и о своих подопечных. Не имеем право пропускать такие детские голы, которые пропустили во втором периоде. С этим разберёмся завтра на свежую голову. Разберёмся, что в голове у спортсменов. В третьем периоде уже «Торпедо» ждали окончания матча, но, тем не менее, контратаковали опасно. Нужно разобраться и пережить это.

На следующую игру будет только одна перестановка в составе. Владимир Галузин появиться в составе, потому что он наиболее здоров. Остальные выздоравливают. Конечно, отсутствие ведущих игроков сказывается на игре и на раздевалке команды. Все отработанные схемы на предсезонных сборах, и большинство, и меньшинство, это всё разрушилось. Сложилась такая ситуация. Появилась возможность молодым мальчишкам играть. Пусть они играют. Но пока они играют не на том уровне, на котором должно быть. Это всё придёт через игры. Другого варианта нет. Выходим играть здоровыми игроками.

Выпускать травмированных это неверно. Усугубить травму? Чтобы ещё на более длительный срок они ушли? Это неправильно. Конечно, не хватает Уилсона. На этом фоне потерял свою состоятельность Дерек Барак. Пришлось убрать из этого звена Ярового. Я не оправдываюсь, ни в коем случае. Ситуация складывается так, но надо дальше жить и работать. Просто быть честными перед всеми. Перед игроками, перед руководством. А сложить руки и плыть по течению – это неправильно и непрофессионально», — цитирует Завьялова сайт КХЛ.