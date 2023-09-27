Агент Алёша Пилко: Пулккинен тренируется в Европе, ждём интересных предложений из КХЛ

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Теэму Пулккинена, рассказал, что финский форвард принимает участие в тренировках с одним из европейских клубов и ждёт предложений из КХЛ.
«У Теэму Пулккинена ситуация прежняя: предложения приходят, но нас они по определённым причинам не устраивают. Теэму сейчас тренируется с одним серьёзным клубом в Европе, ждём интересных предложений из КХЛ. Ждали до сегодняшнего дня, так что подождём ещё чуть-чуть. Теэму в хорошей физической форме и очень хочет играть в хоккей», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Пулккинен выступал за «Трактор» на протяжении двух сезонов и провёл 122 игры, набрав 65 (38+27) очков. Всего в КХЛ финский форвард провёл 258 матчей, в которых забил 91 гол и отдал 68 результативных передач.
В чемпионатах НХЛ Пулккинен сыграл 83 матча (13+9). В чемпионатах Финляндии сыграл 185 матчей (49+79), в плей-офф — 13 матчей (2+5).
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