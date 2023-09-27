«Шайба попала в челюсть, делаем КТ». Ротенберг — о травме Хайруллина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» рассказал о травме нападающего армейцев Марата Хайруллина.
«Травма Хайруллина? Не стали рисковать. Пока не знаем, что с ним. Попала шайба в челюсть. Делаем КТ. Ребята сыграли за Хайруллина», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Для СКА эта победа стала четвёртой подряд после пяти проигранных встреч. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.
Напомним, в Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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