«Шайба попала в челюсть, делаем КТ». Ротенберг — о травме Хайруллина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» рассказал о травме нападающего армейцев Марата Хайруллина.

«Травма Хайруллина? Не стали рисковать. Пока не знаем, что с ним. Попала шайба в челюсть. Делаем КТ. Ребята сыграли за Хайруллина», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Для СКА эта победа стала четвёртой подряд после пяти проигранных встреч. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.

Напомним, в Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.