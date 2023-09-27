Овечкин, Мирошниченко, Кузнецов, Алексеев сыграют за «Вашингтон» в матче с «Детройтом»
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«Вашингтон Кэпиталз» представил состав на предсезонный матч с «Детройт Ред Уингз», который состоится на площадке «столичных» 29 сентября в 2:00 мск.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В составе «Вашингтона» сыграют четверо российских хоккеистов: нападающие Александр Овечкин, Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов, защитник Александр Алексеев.
Полностью состав «Кэпиталз» выглядит так:
Вратари: Линдгрен, Шепард;
Защитники: Иорио, Хеман-Актелль, Алексеев, Сандин, Йохансен, Дэй, Карлсон, Лейверманн;
Нападающие: Овечкин, Суздалев, Бекстрём, Сгарбосса, Макмайкл, Дауд, Кристалл, Уилсон, Мирошниченко, Дюбе, Оши, Снивли, Кузнецов.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал совместную игру с нападающим Иваном Мирошниченко.
Комментарии
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