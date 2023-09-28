Автор The Athletic — о Подколзине: у этого парня не было постоянной роли с 15 лет

Журналист The Athletic Томас Дрэнс в подкасте для Sportsnet высказался о роли в команде «Ванкувер Кэнакс» российского нападающего Василия Подколзина.

«С тех пор как Подколзин пришёл в «Ванкувер», ситуация менялась для него в каждом матче — сегодня он играет в первом звене, завтра в четвёртом, затем оказывается вне заявки, потом вообще оказывается в АХЛ на 30 матчей, потом 120 игр в НХЛ. Нулевая предсказуемость. Это не то, чтобы редкость для игрока, пытающегося пробиться в НХЛ, но уникальность Подколзина в том, что то же самое у него было и в России! КХЛ, МХЛ, ВХЛ, четвёртое звено, вне заявки, первое звено в плей-офф! У этого парня не было постоянной роли с 15 лет.

Почему никто в «Ванкувере» не подумал: «А почему бы нам не дать ему 30 матчей, чтобы точно знать, что он может, а что не может?». Вы реально не дадите ему такой возможности, потому что хотите заиграть Нильса Омана и Джека Студничку в четвёртом звене? Это же 10-й номер драфта, в нём весь талант мира, разберитесь с ним уже! Зачем ставить его в топ-6 в предсезонке? Он слишком много думает на льду. Поставьте его куда-нибудь в другое место. Это крупный нападающий. В четвёртом звене всего два правила — веселиться и хитовать!» — сказал Дрэнс.