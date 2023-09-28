Даливаль — о Подколзине: 10-й номер драфта должен делать разницу

Известные североамериканские журналисты Рик Даливаль и Дон Тейлор в подкасте для Sportsnet оценили выступления российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина. В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

«Знаете, что меня пугает? В лиге 32 команды. Нельзя иметь в команде 10-го номера драфта, который не делает разницу. Это слишком опасно. Ваш 10-й номер должен не только хитовать, но и быть отличным игроком. Если вы никогда не получите 80-90 очков от Подколзина… 10-й пик должен делать разницу», — сказал Рик Даливаль.

«У нас вчера был гость, и он сказал, что лучшее, на что болельщики «Ванкувера» могут надеяться от Хёгландера и Подколзина — третье звено. Такова реальность. Возможно, клубу стоит сфокусироваться на этом», — сказал Дон Тейлор.