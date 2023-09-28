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Ларионов объяснил подарок болельщиков в виде ананаса лучшему бомбардиру «Торпедо»

Ларионов объяснил подарок болельщиков в виде ананаса лучшему бомбардиру «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему болельщики подарили ананас лучшему бомбардиру нижегородцев Василию Атанасову после победного домашнего матча с «Витязем» (3:1).

«Это всё спонтанно. В Нижнем Новгороде к нам огромный интерес, команда молодая. Людям интересна не только хоккейная, но и человеческая сторона. И таким образом мы показываем другую сторону игры в хоккей», — цитирует Ларионова ТАСС.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов возглавил нижегородский клуб год назад и сразу поставил команде зрелищную атакующую игру. На счету Атанасова в текущем сезоне 10 матчей, в которых нападающий набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.

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