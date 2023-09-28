«Амур» отправил в клуб ВХЛ «Сокол» нападающего Владислава Барулина, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

27-летний хоккеист ранее уже выступал за красноярскую команду. В сезоне-2021/2022 Владислав набрал 3 (1+2) очка в девяти матчах за «Сокол».

В текущем сезоне КХЛ Барулин в составе «Амура» провёл восемь матчей без набранных очков с показателем полезности «-3». Всего в КХЛ на счету нападающего 66 матчей, в которых Барулин забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-8» и 10 штрафными минутами.

После 10 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. Хабаровчане проиграли в четырёх матчах подряд.