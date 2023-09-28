«Привыкнуть очень сложно». Вратарь «Амур» Лозебников — о перелётах команды

Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников рассказал о длительных перелётах команды на матчи КХЛ.

«Особенность игры в «Амуре» — длинные перелёты. Можно ли привыкнуть к такому графику? Привыкнуть очень сложно. Не знаю ни одного игрока, который сделал бы это за моё время в команде. Есть способы облегчить акклиматизацию и адаптацию к часовому поясу. Когда прилетаешь в Хабаровск, нужно ложиться спать и вставать как можно позже. Это самый главный момент. Первые пару дней после прилёта в Хабаровск тебя клонит в сон. Мой совет — перетерпеть. Когда прилетаем на Запад, стараемся ложиться пораньше по местному времени, чтобы утром проснуться, а днём была возможность ещё доспать.

Приходилось выходить на игры или тренировки полусонными? Иногда бывает тяжело выходить на тренировки. Обычно это первые тренировки после прилёта в Хабаровск. После долгого перелёта тело устаёт. Но если правильно подходишь к восстановлению, через пару дней чувствуешь себя хорошо.

Летишь, смотришь фильмы и надеешься, что захочешь спать. После игр всегда тяжело уснуть. Если захочешь спать, то ложишься — и всё. Так время в полёте идёт быстрее», — цитирует Лозебникова сайт КХЛ.

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