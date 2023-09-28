Защитник «Амура» Ли: заведём чат с Менеллом и Лайпсиком и назовём его «новые русские»

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли прокомментировал получение российского гражданства.

Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща, это моё любимое блюдо.

«Когда мы пересекались на играх с Менеллом (защитник московского «Динамо», ранее получивший российский паспорт — Прим. «Чемпионата»), он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведём специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком (форвард СКА, ожидающий получения российского гражданства — Прим. «Чемпионата») и назовём его «новые русские», ха-ха», — приводит слова Ли пресс-служба хабаровского клуба.

В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».