Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арбитр Васильев рассказал, из-за чего на него в шутку обиделся Павел Дацюк

Арбитр Васильев рассказал, из-за чего на него в шутку обиделся Павел Дацюк
Комментарии

Арбитр КХЛ Алексей Васильев рассказал о судействе матчей с участием Павла Дацюка.

«Я, правда, судил матчи с его участием не так часто, но, как мне рассказывали в шутливом тоне, он успел на меня обидеться.

Дацюк во время локаута 2012 года играл за ЦСКА. Армейцы принимали в Москве «Авангард». Ранее Павел говорил, что мечтает забить головой. И в той игре ему это удалось. Но я шайбу не засчитал. Впрочем, решение было справедливым. Дацюк делал умышленное движение головой, кивок, как в футболе, а это запрещено», — приводит слова Васильева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Алексей Васильев рассказал об удалении главного тренера армейцев Романа Ротенберга до конца предсезонного матча СКА – «Сибирь» (6:3).

Материалы по теме
«Он перешёл грань дозволенного». Арбитр матча СКА — «Сибирь» — об удалении Ротенберга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android