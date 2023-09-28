Арбитр Васильев рассказал, из-за чего на него в шутку обиделся Павел Дацюк

Арбитр КХЛ Алексей Васильев рассказал о судействе матчей с участием Павла Дацюка.

«Я, правда, судил матчи с его участием не так часто, но, как мне рассказывали в шутливом тоне, он успел на меня обидеться.

Дацюк во время локаута 2012 года играл за ЦСКА. Армейцы принимали в Москве «Авангард». Ранее Павел говорил, что мечтает забить головой. И в той игре ему это удалось. Но я шайбу не засчитал. Впрочем, решение было справедливым. Дацюк делал умышленное движение головой, кивок, как в футболе, а это запрещено», — приводит слова Васильева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Алексей Васильев рассказал об удалении главного тренера армейцев Романа Ротенберга до конца предсезонного матча СКА – «Сибирь» (6:3).