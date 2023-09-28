Бедард поделился ожиданиями от дебюта за «Чикаго» в предсезонном матче с «Сент-Луисом»

Нападающий Коннор Бедард проведёт первый матч за «Чикаго Блэкхоукс» на предсезонке НХЛ с «Сент-Луис Блюз». В преддверии этой игры форвард поделился ожиданиями от встречи.

«Я не могу дождаться. Думаю, я говорил это всё время: просто хочу играть в хоккей. Ты так усердно тренируешься всё лето и каждый день, и это здорово. А теперь интересно посмотреть, к чему это приведёт в игре», — приводит слова Бедарда сайт НХЛ.

Матч «Чикаго» — «Сент-Луис» начнётся в ночь на 29 сентября в 3:30 мск.

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.