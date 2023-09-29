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«Его потенциал огромен». Уилсон — о дебюте Мирошниченко в НХЛ за «Вашингтон»

«Его потенциал огромен». Уилсон — о дебюте Мирошниченко в НХЛ за «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оценил дебют форварда Ивана Мирошниченко в НХЛ. 19-летний россиянин в матче с «Детройтом» (4:3) отметился двумя результативными передачами и тремя бросками по воротам, став второй звездой встречи.

«Он нанёс всего три броска? Я думал, у него было около 10 (смеётся). Да, он был заряжен. Его потенциал огромен, со временем ему станет комфортнее играть здесь. Похоже, у него много различных приёмов в арсенале», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Мирошниченко в дебютном матче в НХЛ с «Детройтом» (4:3) провёл на площадке 16 минут и 23 секунды. Отметился тремя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1».

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