Емелин: помощь от Овечкина и Кузнецова хорошо повлияет на карьеру Мирошниченко в НХЛ

Чемпион мира 2012 года в составе сборной России Алексей Емелин оценил дебют нападающего Ивана Мирошниченко в составе «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3). 19-летний россиянин отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча.

«Могу сказать, что Иван показал отличный дебют, набрал очки, хорошую статистику. Теперь ему надо закрепиться в составе, почувствовать игру, это совершенно другой хоккей. Я думаю, что он сможет раскрыть весь свой потенциал. По одной игре тяжело судить, но по следующим предсезонным матчам будет видно, как он будет выступать.

Я считаю, что помощь от Овечкина и Кузнецова хорошо повлияет на его карьеру в НХЛ. С ним рядом опытные ребята, которые уже многое видели и выиграли, для него это будет большим плюсом», — цитирует Емелина Metaratings.ru.